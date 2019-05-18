متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان وائل جسار صورة تجمعه بابنته مارلين عبر حسابه الرسمي على انستغرام، وفور مشاركتها انهالت التعليقات على المنشور من قبل محبّي المطرب اللبناني.
فقد أجمع المعلّقون على جمال ملامح مارلين الشابة خصوصاً لون عينيها الزرقاويين، كما أعرب البعض عن الشبه الكبير بينها وبين والدها.
يذكر أن وائل جسار متزوج من ميراي مقدسي ورزقا بكل من ابنته مارلين وابنه وائل جونيور.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة وائل جسار تلفت الأنظار بجمالها.. هل تشبه والدها؟ – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.