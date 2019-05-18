ابنة وائل جسار تلفت الأنظار بجمالها.. هل تشبه والدها؟ – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان وائل جسار صورة تجمعه بابنته مارلين عبر حسابه الرسمي على انستغرام، وفور مشاركتها انهالت التعليقات على المنشور من قبل محبّي المطرب اللبناني.

فقد أجمع المعلّقون على جمال ملامح مارلين الشابة خصوصاً لون عينيها الزرقاويين، كما أعرب البعض عن الشبه الكبير بينها وبين والدها.

يذكر أن وائل جسار متزوج من ميراي مقدسي ورزقا بكل من ابنته مارلين وابنه وائل جونيور.