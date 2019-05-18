دنيا بطمة تشوق جمهورها لعمل غنائي جديد

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، عن تحضيرها لعمل غنائي جديد، حيث من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت “دنيا”، صورًا لها من داخل الاستوديو، وعلقت عليها قائلة: “انتظروني في عمل رائع قريبًا، شكر كبير للهيئة الملكية المغربية للتنمية والتواصل الإفريقي والعالمي على اهتمامهم وثقتهم، وعلى رأسهم الأستاذ محمد بوصفيحة والسيدة حنان الوردي”.

وأضافت: “العمل من كلمات الأستاذ نبيل جاي، وألحان وتوزيع المبدع محمد الشرابي، الصراحة تسجيل الأغاني معاك مختلف جدًا، الله يعطيك الصحة، وشكرًا لكم جميعا الشباب”.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا بطمة، كان كليب “الزمن بيدور”، وهو من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي، وتم تصوير الكليب في القاهرة من إخراج أحمد جيلاني.