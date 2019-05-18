فن ومشاهير

شذى حسون تسجل عملاً غنائيًا جديدًا

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متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة العراقية شذى حسون عن تسجيلها لعمل غنائي جديد، في أحد الاستوديوهات بالعاصمة العراقية “بغداد”، لم تفصح عن تفاصيله.

وشاركت “شذى” جمهورها، عبر خاصية “story” على موقع “إنستجرام”، صورًا لها من داخل الاستوديو، واكتفت بالتعليق عليها: “إلى العمل”، حيث من المتوقع إطلاق الأغنية الجديدة خلال الفترة القادمة.

وكانت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات قد أطلقت مؤخرًا، فيديو كليب أغنية “واعر”، للفنانة شذى حسون عبر موقع “يوتيوب” والفضائيات العربية.

أغنية “واعر” من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع حسام كامل، أما الكليب فمن إخراج علاء الأنصاري.

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