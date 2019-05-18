منى واصف تنتقدُ عمليات التجميل.. وتُعلّق: "نحن لسنا مطربات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرّحت الممثلة السّورية منى واصف أنها نذرت نفسها للتمثيل، ولا تزال تشعر بالخوف والرعب عند بدء تصوير المشاهد وكأنه المشهد الأول.

وتابعت خلال تصريحات صحفية: "أنا أشعر بمتعة العمل حتى الآن، وسأنسحب عندما أفقدها"، وشبّهت واصف نفسها بـ "غابة الأمازون" التي كلما سرنا فيها، اكتشفنا أشياء جديدة.

وأشارت الممثلة السّورية إلى أن وجود الممثلين المخضرمين في الأعمال الدرامية لا يمنحها ثقلاً وحسب، بل يعكس حقيقة أقرب إلى الواقع.

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وكشفت واصف عن رأيها في عمليات التجميل، وقالت إنها لا تُحبّذ ذلك، خصوصًا في الأعمال التاريخية والبيئة الشامية، وتابعت: "نحن لسنا مطربات، بل نحن نقدّم دراما، وعمليات التجميل تُظهر الوجه مشوّهًا".

وخلال السباق الرمضاني أكّدت منى واصف أنها تتابع "الهيبة" و"دقيقة صمت" و"مسافة أمان". وأضافت: "شاهدت بضع حلقات من "خمسة ونص" وحلقة واحدة من "الكاتب". وبرّرت ذلك أنها لا تستطيع أن تجلس أكثر من 3 ساعات أمام التلفزيون.

يُشار إلى أن واصف تشارك هذا العام، بالجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، بالإضافة إلى مشاركتها في خماسية "لحظات" من مسلسل "عن الهوى والجوى".