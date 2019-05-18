نوال كامل: مسلسل متاهات عمل يدلُّ على اسمه.. وهذا دوري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية، نوال كامل، عن شخصيتها في مسلسل "متاهات"، إخراج مروان بركات، وإنتاج شركة غولدن لاين.
وقالت نوال كامل لـ"فوشيا" أثناء تصوير دورها، إن العمل يدلُّ على اسمه وتمرُّ أحداثه وشخصياته بتحولات عديدة ومختلفة، وظروف معقدة في بعض الأحيان. وهو عمل مختلف مكتوب بطريقة جميلة.
وأضافت أن شخصيتها تتمثّل بسيدة تعيش حياة وسطية، تحب ابنها الوحيد الذي يؤدي دوره الفنان "وسام حنا" وتهتم لمصلحته وتسعى إلى خلق الظروف المناسبة له وترتبط كثيرًا بظروفه الصعبة.
كما تحدّثت الفنانة اللبنانية عن مشاركاتها التي تطل بها على الجمهور في شهر رمضان المبارك والأعمال التي تتابعها.
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