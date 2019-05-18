هل ارتبط براد بيت بـ لينا دونهام أم قلبه لم يذق طعم الحب بعد أنجلينا جولي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الواضح أن النجم براد بيت منذ انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي، أى منذ ثلاث سنوات، وهو يمتنع عن الدخول في أي علاقة عاطفية ولم يقع في الحب مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فإن مصدرًا مقربًا لبراد ولينا دونهام، أكد أن ظهور صورة للنجم وهو يحاوط بذراعيه دونهام، خلال حفل ميلادها الثالث والثلاثين ليس له أي دلالة على ارتباطهما أو وقوع براد في الحب مرة أخرى، وأن ما يجمعهما هو صداقة حقيقية وليست علاقة عاطفية.

وأكد المصدر لموقع "هوليوود لايف" أن قلب براد، لم يذق طعم الحب بعد انفصاله عن زوجته وأم أطفاله انجلينا جولي.

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وأوضح أن ما يجمعه بأي أمرأة الآن هو مجرد علاقات صداقة ودية لا تندرج تحت مسمى الحب، وأن علاقته ايضاً بنيري أوكسمان، الأستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والممثلة تشارليز ثيرون مجرد علاقات صداقة ودية وليست علاقات عاطفية.

وجاء ذلك بعد تردد شائعات عن وجود خلافات حادة بين أنجلينا وتشارليز، فيما نفت الأخيرة ذلك وأكدت أنهما لا يعرفان حتى بعضهما.

لكن ما هو أكيد الأن هو أن براد بيت، مازال أعزب ولا يشغله الحب و لن يقوم بتقديم أي أمرأة لأولاده إلا إذا كانت علاقة جادة وحقيقية.