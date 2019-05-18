شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يدين العنف بمسلسلات زى الشمس وحدوتة مرة وولد الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير الرسمى الأول للجنة الدراما، والذى يتضمن تقييما للأعمال الدرامية التى عرضت فى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك فى عدد من القنوات الفضائية.

وتبين من التقرير رصد العديد من المخالفات لعدة مسلسلات تعرض خلال الشهر الكريم، حيث تبين من التقرير أن الألفاظ السوقية والإيحاءات الجنسية ومشاهد العنف أكثر المخالفات التى تم ارتكابها، وفيما يلى ترتيب المسلسلات من حيث عدد المخالفات التى ارتكبتها ونوعها:

1- مسلسل مملكة الغجر "105 مخالفات" بطولة حورية فرغلى وفيفى عبده المعروض على قناة النهار، بواقع 88 "ألفاظا سوقية ودونية ومبتذلة"، و3 مشاهد عنف، ومشهد "إيحاءات جنسية" ومخالفة تتعلق بكود الطفل ومخالفتين "عدم احترام اللغة العربية" و5 مخالفات "تشويه صورة المرأة وأهلها"، و5 مخالفات بعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية.

2- مسلسل قابيل "89 مخالفة" والمعروضة على قناة إم بى سى مصر بطولة محمد ممدوح، بواقع 37 لفظا سوقيا و9 مشاهد عنف و4 إيحاءات جنسية و10 مشاهد تدخين و12 عدم احترام القانون، ومخالفة تتعلق بتمجيد الجريمة، و8 عدم احترام اللغة العربية، و5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.

3- مسلسل حدوتة مرة "67 مخالفة" المعروض على قناة القاهرة والناس بطولة غادة عبد الرازق، بواقع 35 مخالفة "ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة" و13 "تدخين" و7 "شرب الخمر" ومخالفة "مخدرات" و4 "عدم احترام القوانين" و2 "إيحاءات جنسية" و3 "عدم احترام اللغة العربية و2 تشويه صورة المرأة وإهناتها.

4- "شقة فيصل" 64 مخالفة، والمعروض فى قناة إم بى سى مصر بطولة كريم محمود عبد العزيز، بواقع 48 لفظا سوقيا ومخالفة تتعلق بالحض على الكراهية و6 إيحاءات جنسية و5 شرب خمر و2 مخدرات و2 تشويه صورة المرأة.

Advertisements

5- مسلسل زى الشمس "62 مخالفة" والمعروض على قناة إم بى سى مصر بطولة دينا الشربينى، بواقع 26 لفظا سوقيا و4 إيحاءات جنسية ومثلها للتدخين و3 مخالفات عدم احترام القوانين و7 لمخالفة كود الطفل، و13 لعدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشوية صورة المرأة ومثلها لشرب الخمر ومخالفتين لعدم احترام الهوية المصرية والعربية.

6- مسلسل فكرة بمليون جنيه "42 مخالفة" والمعروض على قناة إم بى سى مصر بطولة على ربيع، بواقع 30 لفظا سوقيا، و2 حض على الكراهية ومشهد عنف و6 إيحاءات جنسية و3 مخالفات تتعلق بتشوية صورة المرأة.

7- ولد الغلابة "31 مخالفة" والمعروض على قناة إم بى سى مصر بطولة أحمد السقا، بواقع 10 سب وقذف، و14 لفظا سوقيا، ومشهد عنف وإيحاءات جنسية 5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.

8- مسلسل الزوجة 18 "20 مخالفة"، والمعروض على قناة النهار بطولة حسن الرداد، بواقع 9 إيحاءات جنسية ومخالفة سب وقذف و6 ألفاظ سوقية و4 "تشويه صورة المرأة".

9- مسلسل سوبر ميرو "18 مخالفة" بطولة إيمى سمير غانم والمعروض على قناة النهار، بواقع 17 "لفظ سوقى" ومخالفة تتعلق بالتدخين.

10- بدل الحدوتة 3 "14 مخالفة" المعروض على قناة سى بى سى بطولة دنيا سمير غانم، بواقع 7 ألفاظ سوقية و3 مشاهد عنف، ومخالفة لعدم احترام القوانين ومثلها لتشويه صورة المرأة وثالثة لمخالفة كود الطفل.