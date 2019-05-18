محمد رمضان مطلوب للتحقيق

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يواجه الفنان المصري محمد رمضان، مشكلة جديدة بعد اقتحامه مجال الغناء، مع نقابة المهن الغنائية، والتي من المقرر أن يخضع للتحقيق فيها قريبًا.
وأخطرت نقابة المهن الموسيقية الفنان المصري محمد رمضان، بالحضور لمقرها للخضوع للتحقيق في الشكوى المقدمة من قبل «شركة الريماس للإنتاج الفني».
وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الشركة طالبت نقابة الموسيقيين بإيقاف التعامل مع محمد رمضان وعدم منحه أي تصاريح عمل من قبل النقابة، لعدم التزامه بالعقد المبرم بينهما.
وأضاف مرتضى، أن الشكوى جاء فيها أن محمد رمضان وقع عقدًا مع الشركة في 27 ديسمبر الماضي يقضي بقيام رمضان بالأداء والتسجيل الصوتي بصوته لمجموعة من المصنفات الغنائية والموسيقية تتكون من 8 أغنيات لصالح الشركة.
كما يلتزم بالتصوير السينمائي أو بطريقة الفيديو لأغنيتين، ويكون لها حق الملكية والتصرف في هذه الأعمال واستغلالها وإذاعتها.
وتابع، أن الشركة تابعت في شكواها: أن الشركة فوجئت بقيام محمد رمضان بأداء عمل غنائي مع شركة أخرى بالمخالفة لبنود التعاقد، فضلا عن قيامه بإحياء حفل غنائي وتصويره.
ومن المقرر أن يخضع محمد رمضان، للتحقيق داخل مقر النقابة يوم الاثنين المقبل.
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