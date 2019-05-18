شذى حسون تصاب بحالة صراخ هستيري في مقلب «رامز في الشلال».. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضمت الفنانة العراقية شذى حسون، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.

وبدأ رامز جلال، الحلقة بمقدمة ساخرة كعادته، أكد فيها أن شذى لم تدخل مجال الغناء بصوتها ولكن بخلافتها مع كبار النجوم كالفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة نوال الكويتية.

كما لم تخل الحلقة من سخريته من زيادة وزنها وانتفاخ وجهها وشفتيها، وملابسها، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها شذى حسون، ضحية لمقالب رامز جلال.

وسجلت الفنانة العراقية موقف إنساني، خلال فقرة النهر، وسقوط رامز جلال المتنكر في زي رجل الإنقاذ حاولت شذى مساعدته وصرخت في المنقذين لمساعدته دون أن يلتفت إليه أحد.

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وكانت شذى، قد قابلت موقف سقوطها بالنهر بالصراخ طوال الفقرة ولم تتلفظ بأي لفظ خارج على خلاف غيرها من النجوم.

وأصيبت الفنانة العراقية شذى حسون، بنوبة صراخ شديدة فور رؤيتها للغوريلا، التي يتنكر فيها رامز جلال، واكتفت شذى، بالصراخ طوال الفقرة وانهالت عليه بالضرب، وحاول رامز تهدئتها بعدما كشف الأخير عن مقلبه لها.

وقالت شذى، بعد أن هدأت: “بالي يا رامز؟، ليرد عليه بقوله: “كنت عايزاني أعمالك الملقب في بيتكم”.

وكان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سٌبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.