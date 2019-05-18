وفاء عامر ترد على منتقدي نطقها بالفرنسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية وفاء عامر، لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية بسبب نطقها للغة الفرنسية.

وعبرت وفاء عامر، عن دهشتها الشديدة من انتقاد البعض لطريقة نطقها للكلمات الفرنسية من خلال مشاهدها بمسلسل «حكايتي»، والذي تتعاون فيه مع ياسمين صبري، ويعرض خلال السباق الرمضاني الحالي.

وقالت في تصريحاتها لمجلة «لها»: «للأسف البعض سخر من طريقة حديثي دون انتظار عرض باقي الحلقات، فنطقي الخاطئ للغة الفرنسية وراءه سبب، وللأسف بعض المشاهدين يطلقون الأحكام من دون مشاهدة العمل بالكامل».

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وكانت وفاء عامر تعرضت للهجوم أيضًا بعدما وصفت ياسمين صبري، بفاتن حمامة العصر، إذ أكد البعض أنها مجاملة مبالغ بها خاصة للمكانة التي تتمتع بها فاتن حمامة رغم رحيلها بين الجمهور.

مسلسل “حكايتي”، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة «سينرجي»، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلا من الفنانة وفاء عامر، و إدوارد، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، و أحمد بدير، واتامر شلتوت، و مها أبو عوف، و إسلام جمال، و أحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، و جمال عبدالناصر، و مصطفى درويش، وسارة نخلة، و هبة عبدالحكيم.