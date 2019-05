"الألم والمجد" يجمع بينولوبي كروز وأنطونيو بانديراس في "كان"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

""الخليج 365"" من بيرون: خطف النجمان بينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس، الأضواء على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي خلال عرض أحدث أفلام المخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار "الألم والمجد( Pain and Glory)" الذي ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ويلعب بانديراس في الفيلم دور مخرج معذب يتأمل طفولته وعلاقاته الرومانسية ومسيرته المهنية بينما تلعب كروز دور أمه في شبابه.

أما المخرج ألمودوبار، فقال في تصريحاته الصحافية عن فيلمه_ الذي يحكي السيرة الذاتية لحياة المخرج الذي يجسِّد دوره "بانديراس": "لقد أعطيت الكثير من ذاتي بهذا الفيلم. لكن الخيال أخذ دوره بتوسعة الأفكار".

يُذكر أن "ألمودوبار" شارك بلجنة التحكيم خلال دورة المهرجان في العام 2017. وساهمت أفلامه في صعود "كروز وبانديراس" على سلم الشهرة وصولا الى العالمية.

ولقد سبق له أن فاز بجائزتي أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عن ”All about my mother""(كل شيء عن أمي) في العام 2000 ولأفضل سيناريو أصلي عن فيلم ”تحدث معها“ (Talk to her) في العام 2003، لكنه لم يفز قط بالسعفة الذهبية في مهرجان "كان". حيث تتوجه الأنظار نحو فيلمه هذه السنة خاصة بعد أن لاقى استحسان النقاد، إبان عرضه في إسبانيا.