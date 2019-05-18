شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتزوج جيهان خليل محمد رجب أم شقيقه فى "علامة استفهام"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "علامة استفهام"، بدردشة بين "فؤاد الشواف" محمود البزاوى وإبنته "مروة" جيهان خليل ليسألها عن عدم عيشها حياة البنات من ناحية الحب والعلاقات العاطفية، لترد "مروة" : "عمرك ما قلت كلمة حب لأن طول عمرك مش بتحب غير الفلوس".

وبعد مغادرة "فؤاد" لغرفة ابنته تحدث مع "قنديل" إسلام حافظ الذى يعمل عنده وعرض عليه "نصف مليون جنيه" مقابل أن يعطيه سر "نوح الشواف" بحكم صداقته به، وعلى الرغم من أن "قنديل" كان مرحبا بالعرض فى البداية الا أنه بعد معرفته للمقابل رفض بيع صديقه ولو بمال قارون.

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وجلس "فؤاد" بعد ذلك مع إبنته "مروة" و"نوح" محمد رجب ابن شقيقه، وقال لهما: "فى حاجة بقالى فترة كبيرة بفكر فيها، أنها عاوزكم تتجوزوا وانا مش هطمن على "مروة" غير وهى معاك يا "نوح"، لتكون صدمة ومفاجأة عليهما، خاصة أن "نوح" فى الحلقة السابقة عرض على "مروة" الزواج من شقيقه "جاسر"، فمن سيكون من نصيب جيهان خليل، محمد رجب أم شقيقه محمد ناصر، هذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.