شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عايدة الأيوبى تحيى سهرة رمضانية بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة عايدة الأيوبى حفلا غنائيا، اليوم السبت، وذلك ضمن سهرات رمضان التى تقام بشكل يومى فى تمام الساعة التاسعة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن الحفل مجموعة من أعمال عايدة الأيوبى الخاصة والمؤلفات الدينية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، منها على بالى، من زمان، صدفة، إن كنت غالى، عصفور، يا ورد، يا دنيا فرحينى، بردة البوصيرى، فى عشق الله إلى جانب مجموعة من القصائد الصوفية.

عايدة الأيوبى مطربة وملحنة بدأت رحلتها الفنية عام 1991 عندما أصدرت أول ألبوماتها على بالى الذى حقق نجاحاً جماهيريأ كبيرا، تلاه رفيق عمرى 1992 ومن زمان 1993، اعتزلت الغناء لفترة ثم أصدرت ألبوم دينى عام 2009، بعدها قامت بوضع ألحان وغناء قصيدة بردة البوصيرى وبعض الأشعار الصوفية، عادت للساحة الفنية مرة أخرى بعد ثورة يناير وقدمت أحد الأعمال للشهداء بعنوان بحبك يا بلادى من كلماتها وألحانها.