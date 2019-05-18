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شكرا لقرائتكم خبر عن إيزابيل جولار تلفت الأنظار فى "كان" بإطلالة جريئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد كبير من الاحتفاليات تقام علي هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 و التي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية ، و هي الاحتفاليات التي يحضرها عدد هائل من النجوم و النجمات ، و كان أبرزها احتفالChopard" " الذى أقيم أمس .
وبعيدا عن الاطلالات الانيقة استطاعت النجمة و السوبر موديل الشهيرة إيزابيل جولار أن تثير الجدل بشكل واضح و ذلك بعد إطلالتها العارية ، فظهرت جولار ذات الـ 34 عام مرتديه فستان ذو تصميم مثير باللون الأسود أظهر جسدها، وربما خافت إيزابيل أن تتحول الاضواء تجاه نجوم مثل بريانكا شوبرا وجوليان مور وغيرهن بالاحتفالية لذلك قررت أن تلفت الانظار.
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