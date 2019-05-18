بالصور- دنيا بطمة في زيارة لضريح الملك محمد الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتيب-محمد مجدي:

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، اليوم، صور لها خلال زيارتها لضريح الملك الراحل محمد الخامس، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت "بطمة" خلال الصور، برفقة الهيئة الملكية المغربية، حيث ظهرت بجلباب أبيض فضلا عن استخدامها غطاء للرأس.

وعلقت على الصور قائلة: "من زيارتي لضريح المغفور له الملك محمد الخامس، تخليدا لذكرى وفاته، شكرًا للهيئة الملكية المغربية على إشرافهم واهتمامهم وعلى رأسهم الأستاذة حنان الوردي والأستاذ محمد بوصفيحة".

يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.