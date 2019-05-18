عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب بسبب إعلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
هاجم الملحن عمرو مصطفى المطرب عمرو دياب، وإحدى شركات الاتصالات بسبب استخدامهما موسيقى أغنية "يتعلموا" في إعلانها الأخير "جمع حبايبك".
وأصدر عمر مصطفي بيانًا جاء فيه: "هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعملوا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن".
وأضاف الملحن: "طبعا اللجان هتدخل تدافع عن الباطل"، موضحًا أنه في حاجة اسمها "حق المؤلف" في استخدام أي جملة" لافتًا إلى أن "عمرو دياب مجرد مؤدي للحن ومعاه تصريح إنه يغنيها في Cd وحفلات مش إعلان في رمضان".
وتابع مصطفى: "سبب التأخير في التعليق لأني كنت بسجل الإعلان على كل قناة اتذاع فيها علشان إثبات الحق".
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