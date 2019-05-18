بالفيديو: جورج قرداحي يوضح حقيقة إخفاء إسلامه.. ويكشف الفرق بين الإسلام والمسيحية الرئيسية

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بالفيديو: جورج قرداحي يوضح حقيقة إخفاء إسلامه.. ويكشف الفرق بين الإسلام والمسيحية

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