مجدي البحيري ينقذ مصطفى شعبان من أزمة كبيرة في الحلقات القادمة من "أبو جبل"

أعرب الفنان مجدي البحيري عن سعادته الكبيرة، تجاه ردود الفعل الإيجابية التي وصلته حول دوره الذي يقدمه ضمن أحداث المسلسل التليفزيوني "أبو جبل"، الذي يعرض حالياً على قنوات ON E ، وتليفزيون دبي.

وقال مجدي: نستكمل حالياً تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل، حيث سنستمر في تصوير الحلقات حتى الأسبوع الأخير من الشهر الكريم، وذلك ضمن الجدول الزمني الذي وضعه المخرج أحمد

صالح، والذي يقوم بمونتاج بعض الحلقات بالتوازي مع التصوير.وأضاف: ستكشف الحلقات القادمة مفاجأة كبيرة سيقدمها "عطية الأقرع"، وهي الشخصية التي أجسدها ضمن أحداث المسلسل، والتي ستقلب الأحداث رأساً على عقب، حيث سيتدخل عطية لإنقاذ "حسن" وهي الشخصية التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان من أزمة كبيرة، مما سيغير مجرى الأحداث.ويجسد مجدي خلال أحداث المسلسل شخصية "بلطجي الغلابة" عطية الأقرع، الذي يبحث عن حقوق أبناء منطقته من الضعفاء وغير القادرين، ومن ضمنهم "أبو جبل" الذي يجد نفسه متورطاً في عدد من الأزمات، حيث يحاول عطية الوقوف إلى جانبه وحل تلك المشاكل.يذكر أن مسلسل "أبوجبل"، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسى، وبطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد على رزق، محمود البزاوى، حسن حسني، عائشة بن أحمد، غفران محمد، ومجدي البحيري.