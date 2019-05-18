يتابع النجم محمد حماقي التفاصيل النهاية لعرض اغنيته الجديدة التي قام بتسجيلها لدعم مستشفي الأورام " 500 500 ". الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. يشارك في الاعلان عدد كبير من الفنانين ومنهم الفنانة يسرا وليلى علوي وإنجي المقدم ومي عمر، ومن المقرر أن يبدأ عرضه علي الفضائيات بعد غد الاثنين علي الفضائيات المختلفة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتصف رمضان .. بداية عرض إعلان حماقي لدعم مستشفي "الأورام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.