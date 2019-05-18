كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل بركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل بركة للنجم عمرو سعد، على شاشة سي بي سي في تمام الساعه الثامنة من مساء اليوم 9 رمضان 2019.

ويُجسد عمرو سعد خلال المسلسل شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.

يذاع المسلسل على قناة "cbc"، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله.