كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل بركة لـ عمرو سعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "بركة" الذى يخوض به النجم عمرو سعد السباق الرمضانى وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية أحداث مثيرة حيث ذهب بركة إلى والده الفنان رياض الخولى فى السجن وأخبره بمطاردة العصابة له بسبب كارت الميمورى الذى يفضح عدد من رجال الدولة الفاسدين وطلب والده بتسليمه لهم بسبب تجنب المشاكل التى يتعرض لها .

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وشهدت الأحداث أيضا تخطيط رجال "كساب" الشخصية الذى يقدمها محمد لطفى ضمن الأحداث بقتل والد بركة بمساعدة أحد رجاله وانتهت الحلقة بحلم عمرو سعد ووالده يودعه مرتديا ملابس بيضاء واستيقظ على صراخ والدته الفنانة هالة صدقى .

ويعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل "بركة"، الذى يُتوقع أن يكون نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميز والابتكار هذا العام على الصعيد الدرامى، إذ يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحب.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة. وأنتاج سينرجي .