في الحلقة الـ13.. غادة عبد الرازق تحاول التقرب من ابنتها بعد بيعها في الماضي

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في الحلقة ال13.. غادة عبد الرازق تحاول التقرب من إبنتها بعد بيعها في الماضي

شهدت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "حدوته مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، أحدلث مثيرة ومشوقة.

يشتد الصراع المستمر بين غادة عبد الرازق، و "دينا" ابنة زوجها طارق التميمي، مجدي كامل، حيث تحاول "مروة" أن توقع بينها وبين "أحمد" بعد أن ارتبطا بعلاقة عاطفية لكي و تمنع زواجهما بشكل رسمي.

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تقوم "مُرة" بالتلاعب في حسابات دار الأيتام لتحصل على التبرعات الخيرية من أجل سد احتياجاتها والعجز المالي.

وتحن غادة عبد الرازق، إلي إبنتها جميلة، التي باعتها في الماضي فتحاول التقرب منها عن طريق إقامة علاقة غير شرعية مع الطبيب النفسي الذي تولى مهام تربية جميلة منذ الصغر ولكنه يرفض.

جدير بالذكر أن مسلسل حدوتة مرة"، من بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.