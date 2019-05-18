شكرا لقرائتكم خبر عن الهلباوى فى ليلة إنشاد رمضانية على المسرح المكشوف بالأوبرا.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية يقدمها المنشد على الهلباوى فى التاسعة والنصف مساء بعد غد الاثنين، وذلك ضمن الأمسيات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف، منها أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة .

يذكر أن على الهلباوى ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، بدأ الغناء فى عمر 17 عاما مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، قدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة .