فيديو.. صفعة قوية على وجه "قاسم بيه" من "زلزال" بعد دموع وقهر محمد رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد قوى للنجم محمد رمضان بأحداث الحلقة الـ12 من مسلسل "زلزال" المذاع على قنوات dmc خلال أيام شهر رمضان، وصفعة قوية على وجه محمد سليمان "قاسم بيه" عضو مجلس الشعب وزوج ابنة "خليل بية" ماجد المصرى. تصدر مسلسل «زلزال» قائمة أكثر مسلسلات رمضان مشاهدة على «يوتيوب» برصيد مشاهدات وصل إلى ما يقرب 850.870 ألف مشاهدة، حيث عرض المسلسل على قناة dmc، هو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.







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