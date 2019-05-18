كيم كارادشيان تنشر أول صورة لإبنها Psalm West… تعرف على معنى اسمه وكيفية نطقه!

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 05:58 مساءً - كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عن االاسم الذي اختارته لمولودها الرابع بعد أسبوع من ولادته.

وعبر حسابها على موقع تويتر، نشرت كيم كردشيان أول صورة لإبنها الرابع نائما في سريره ملفوفا بالبطانية البيضاء وكشفت عن اسمه في صورة محادثة بينها وبين زوجها كاني ويست.

علقت كيم كارداشيان على الصورة “بسالم ويست” عيد أم سعيد مع وصول طفلنا الرابع نشعر بالمباركة، لدينا كل شيء نحتاج إليه”.

ووفقا لما ورد في موقع Harper’s Bazaar، يمكن أن ينطق الاسم سالم أيضا ويحمل دلالة دينية تشير إلى سفر المزامير في العهد القديم من الكتاب المقدس المسيحي أو اليهودي.

يذكر ان عدد كبير من الناشطين سخر من النطق الغريب للاسم، وبأن كيم تتعمد دائما عدم اختيار أسماء طبيعية لأبنائها.