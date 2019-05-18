شاهد.. حلا شيحة لعادل امام: “انا بحبك”

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 05:58 مساءً - حرصت الفنانة المصرية حلا شيحة على تهنئة مواطنها الفنان عادل امام بمناسبة عيد ميلاده الـ79 على طريقتها الخاصة.

فعبر حسابها على انستغرام، نشرت حلا شيحة فيديو لها تهنئ الفنان عادل إمام بعيد ميلاده ضمن تقرير عرض عبر قناة MBC احتفالا بعيد ميلاد الزعيم وتقول فيه “استاذ عادل أنا بحبك، وسعيدة إني اشتغلت معاك وحاسة إن دي هتبقى حاجة تاريخية بالنسبة لي”.

وتابعت “أنا شايفة إني محظوظة إني وقفت قدامك في الكاميرا واتعاملت معاك..محظوظة أكتر إني أعرفك على المستوى الشخصي، وربنا يديك الصحة، وأشوفك في أعمال دايما متميزة وناجحة لأن انت فنان متميز.. بحبك جدا”.

جدير بالذكر أن حلا شيحة تعاونت مع الفنان عادل إمام في فيلم “عريس من جهة أمنية” والذي عرض عام 2004.