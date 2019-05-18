دنيا بطمة بالحجاب في ضريح الملك محمد الخامس

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 05:58 مساءً - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عددا من الصور الجديدة لها والتي ظهرت خلالها بغطاء الرأس وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وقد علقت دنيا بطمة على الصور قائلة: “من زيارتي لضريح المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه تخليدا لذكرى وفاته

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