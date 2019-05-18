نوال الزغبي: أنغام هي عيون مصر.. ورفضت التمثيل أمام أحمد زكي لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، العديد من أسرارها الشخصية وعلاقتها بمواطنتها الفنانة اللبنانية إليسا.

نوال الزغبي، رفضت خلال لقائها في برنامج «عائشة شو»، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية «النهار»، الخوض في تفاصيل خلافها مع الفنانة إليسا، وعلقت أن تصريحها السابق الذي قالت فيه أنها تفضل طرح ألبوم ب8 أغانٍ هادفة عن 16 أغنية لم يكن موجها لأي شخص.

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وأضافت، أن الاتهامات والشائعات التي تتحدث عن خلافاتها مع إليسا من الأمور التافهة وهى لا تفكر إلا في عملها الفني.

وتابعت،أ نها تحب المطربتين شيرين عبدالوهاب، وأنغام وتعتبرهما عيون مصر، وأنها ترغب في عمل دويتو مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وأكدت، أنه كان هناك مشاريع كثيرة للعمل معها ولكن في كل مرة تنشغل.

وعن دخول عالم التمثيل قالت: «رفضت التمثيل مع النجم أحمد زكي لأنني أرى أني لا أمتلك موهبة التمثيل»، وحين سألتها عائـشة عن النجوم الذين نجحوا في التمثيل والغناء معًا، قالت: «هيفاء وهبي هي التي نجحت كممثلة وكمغنية».