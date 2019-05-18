خاص- هيام ابو شديد… هدية رمضان للمشاهدين

تطل الممثلة هيام ابو شديد خلال الشهر الفضيل بسلسلة من الأعمال الدرامية وهي “بروفا”، “الكاتب” و “خمسة ونص”.

تقدّم “أبو شديد” في أعمالها الثلاث فصلاً جديداً من حياتها المهنية المليئة بالأدوار المميزة الى جانب الأداء المحترف بسبب الخبرة التي تتمتّع بها.

اللافت ان في ألادوار الثلاثة اختارت “ابو شديد” أن تلعب دور الأم لكن كل شخصية مختلفة عن الأخرى.

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ففي “بروفا” تلعب دور الأم التي تكافح لتربية ابنتها وسط ظروف معيشية صعبة تواجهها ما يجعل حياتها اليومية مليئة بالتعاسة والهموم.

أما في “الكاتب” تلعب دور امرأة تعمل في الأمم المتحدة، تلاحق القضايا الاجتماعية الصعبة من الفقر، والتهجير، والعوامل الطبيعية التي تواجه الشعوب فتضطر أن تلتحق بعملها وترك ابنتها المحامية دانييلا رحمة وزوجها القاضي المتقاعد نقولا دانييال وهي في حالة سفر دائم.

أما في “خمسة ونص” تجسد دور والدة نادين ن. نجيم، التي تركت ابنتها بعد ان تزوجت من رجل آخر والسفر وهي “مصلحجية” و “انانية”.

في نفس السياق، غردّت الاعلامية باتريسيا هاشم معلقة على اطلالات هيام ابو شديد وقالت “أن “ابو شديد” هدية رمضان للمشاهدين بالشهر الفضيل وبدل الهدية ٣ بثلاث مسلسلات. هي السهل الممتنع مهما كان دورها سهلاً أو معقداً، لأنها الاستاذة المخضرمة ابنة المسرح #بروفا #الكاتب#خمسة_ونص“.

أضاقت هيام أبو شديد بحضورها المحبب رونقاً خاصاً على المسلسلات الرمضانية هي المرأة المشرقة، الجميلة، الأنيقة والراقية والمخضرمة.