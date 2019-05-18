كيم كارداشيان تكشف عن صورة مولودها الجديد.. والجمهور يسخر من اسمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقبلت كيم كارداشيان، نجمة برنامج تلفزيون الواقع والبالغة من العمر 38 عامًا، وزوجها كاني ويست، البالغ من العمر 41 عامًا، مولودهما الرابع من أم بديلة الأسبوع الماضي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صور طفلهما الجديد، وقد أعلنا عن اسم المولود للمرة الأولى عندما قاما بنشر صور له على إنستغرام بتعليق تحتها "بسلم ويست".

استقبلت العائلة الأسبوع الماضي الطفل الجديد وهو في حالة صحية جيدة، وهو الطفل الرابع للنجمين حيث لديهما نورث 5 سنوات، وسان سينت 3 سنوات، وشيكاغو 15 شهرًا.

جدير بالذكر أن بسلم، اسم عبري معناه "أغنية" وترتيبه 2.874 في الأسماء الأكثر شعبية وذلك حسب ما ذكره مركز الأطفال، ولا شك أن للأسم أهمية كبيرة في العهد المسيحي القديم حيث اشتهر كاني ويست بولعه بالأديان ويظهر ذلك بشكل واضح طوال مسيرته الفنية.

Advertisements

وجاءت ردود الأفعال على اسم الطفل الجديد متباينة حيث سخر بعض المتابعين من اسم بسلم.

وأوضحت كيم، في وقت سابق أنها استعانت بأم بديلة، بسبب تحذير الأطباء لها من الحمل مرة أخرى بعد التصاق المشيمة بجدار الرحم، وأكدت أنها يجب أن تستمع إليهم حتى لا تكون حياتها عرضة للخطر.

وذكرت كيم أن شقيقتيها كلوي وكورتني استعانتا بإحدى صديقاتهما لتكون أمًا بديلة لهما بسبب مخاوف صحية وقالت: "بصراحة الحمل هو أسوأ تجربة في حياتي، ولكن أريد لعائلتي أن تكبر وأن أحظى بعدد كبير من الأطفال لذلك فالأم البديلة هي الحل".