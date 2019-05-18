- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن "شقاوة" أنطونيو بانديراس تجذب عدسات المصورين بمهرجان كان السينمائى الـ72 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي أنطونيو بانديراس يمتلك قدرة هائلة لخطف الأنظار نحوه، فقد فاجأ النجم الشهير البالغ من العمر 58 عاما الموجودين بالـ photo call الخاص بفيلمه الجديد " Pain and Glory " ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72، والتى تستمر حتى 25 مايو الحالى فى مدينة كان الفرنسية، حيث قام النجم الشهير بعدد من الحركات البهلوانية، إضافة إلى بعد الخطوات الراقصة والتى أجبرت المصورين بالتركيز عليه.
يذكر أنه شارك فى بطولة " Pain and Glory " كل من أنطونيو بانديراس وبينلوبي كروز وليوناردو سباراجليا، وسيسيليا روس وبول اريفالو وغيرهم.
أنطونيو بانديراس
انطونيو بانديراس (1)
انطونيو بانديراس (2)
كانت هذه تفاصيل خبر "شقاوة" أنطونيو بانديراس تجذب عدسات المصورين بمهرجان كان السينمائى الـ72 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.