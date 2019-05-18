شكرا لقرائتكم خبر عن "شقاوة" أنطونيو بانديراس تجذب عدسات المصورين بمهرجان كان السينمائى الـ72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي أنطونيو بانديراس يمتلك قدرة هائلة لخطف الأنظار نحوه، فقد فاجأ النجم الشهير البالغ من العمر 58 عاما الموجودين بالـ photo call الخاص بفيلمه الجديد " Pain and Glory " ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72، والتى تستمر حتى 25 مايو الحالى فى مدينة كان الفرنسية، حيث قام النجم الشهير بعدد من الحركات البهلوانية، إضافة إلى بعد الخطوات الراقصة والتى أجبرت المصورين بالتركيز عليه.

يذكر أنه شارك فى بطولة " Pain and Glory " كل من أنطونيو بانديراس وبينلوبي كروز وليوناردو سباراجليا، وسيسيليا روس وبول اريفالو وغيرهم.

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أنطونيو بانديراس



انطونيو بانديراس (1)