شكرا لقرائتكم خبر عن ملوك الشر في دراما رمضان .. يتصدرهم أحمد بدير وماجد المصرى ونجلاء بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدوار الشر دائما تكون الأكثر تأثيرا فى العمل الفنى، ويتفاعل الجمهور معها إما بمشاعر الكراهية أو بعدم الاقتناع بالدور ويؤدى عدد من النجوم أدوار الشر فى مسلسلات رمضان هذا العام ومن بينهم الفنانة نجلاء بدر فى مسلسل " أبوجبل " والتى تتقن الشر وتقدمه كما يجب أن يقدم وابتعدت عن النمطية تماما بما تمتلكه من الغل والحقد والانانية ويشاركها فى نفس المسلسل مشاعر الشر الفنان محمود البزاوى الذى يجسد دور والدها لكنهما معا يقدمان الشر اللذيذ الذى يجعلك تشاهده وتقتنع به وبمن يقدمه ولكن فى نفس الوقت تحبه وهذه العملية ليست بالامر السهل ولكنها خبرة لا يمتلكها غير ملوك الشر اللذيذ مثل استفان روستى ومحمود المليجى وكان يجيدها الفنان الراحل خالد صالح.

الأشرار دائما فى السينما المصرية او فى الدراما يميلون إلى النمطية بوجوه عابسة وعيونا جاحظة وحواجب ثقيلة مثلما كنا نرى فى الافلام التى يظهر فيها الكفار ولكن فى مسلسلات رمضان هذا العام يقدم ماجد المصرى فى مسلسل " زلزال " وأحمد بدير فى مسلسل " حكايتى " الشر بطريقة ذكية ومقنعة جدا.

الشرير فى العصر الذى نعيشه يختلف عن شرير الزمن الماضى فحاليا الشرير مبتسم دائما ولا يظهر شره وتجده وسيم ويحمل ملامح مريحة لكن شره داخلى ومن نجوم الشر أيضا فى دراما 2019 الفنان هشام سليم فى مسلسل " كلبش 3 " فيقدم الشر بطريقته الخاصة وهى طريقة الفنان هشام سليم التى لا يستطيع أحد أن يكون مثله فيها وهو استاذ فى كل الادوار التى يقدمها.

من نجوم الشر ايضا الفنان أيهاب فهمى فى مسلسل " لآخر نفس " فيقدم هو الآخر الشر بطريقته الخاصة واختار لنفسه شكلا ومضمونا ويقدم الشر ايضا فى دراما رمضان محمد لطفى فى مسلسل " بركة " وادوارد ووفاء عامر فى مسلسل " حكايتى " ولكل منهم طريقته الخاصة فى الشر فهؤلاء هم ملوك الشر فى رمضان.