شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كسرة قلب وبكاء "هوجان" بعد زواج لطفى الحراق من نوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد مؤثر بين النجم محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز فى أحداث مسلسل "هوجان" المذاع يومياً خلال شهر رمضان على قنوات الحياة، حينما ذهب "هوجان" للحارة لكى يقابل "حورس" أو س أوس وإعطاء الاموال التى حصل عليها منه يتفاجئ بزفاف صديقه المقرب "لطفى الحراق" كريم محمود عبد اعلزيز وطليقته نوجا أسماء أبو اليزيد وصدمة وكسر قلب هوجان الذى لم يمر أيام قليلة على تطليقه لها، ليدخل ويؤكد لهم أن لائقين على بعضهما فى الوساخة والندالة ويغادر المكان وسط حزن شديد منه.

مسلسل "هوجان" يعرض الساعة 10.30 مساء على قناة الحياة، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى، وبطولة محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله وأوس أوس ورياض الخولى وأسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وهاجر أحمد وعايدة رياض وكريم عبد الجواد ويورا محمد.

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