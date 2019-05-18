شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ونيللى كريم يشاركان أمير كرارة فى فيلم "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجمان مصطفى شعبان ونيللى كريم، ضيفا شرف فى فيلم "كازابلانكا"، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، حيث صورت نيللى كريم مشهد أكشن ، كما يظهر شعبان فى شخصية شقيق بطل العمل كرارة فى بداية أحداث الفيلم، الذى تقوم على إنتاجه شركة "سينرجى".

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وفى السياق ذاته، أوشك مخرج الفيلم بيتر ميمى على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للفيلم قبل طرحه، حيث وضع الموسيقى التصويريه للفيلم، ويتبقى مونتاج ومكساج اللقطات النهائية ليصبح العمل جاهزا للعرض، وإرسال النسخ النهائية لدور العرض خلال الأيام المقبلة.

فيلم "كازابلانكا" من المتوقع أن يحصد إيرادات كبيرة خلال الموسم المقبل، ويشارك فى بطولته بجانب أمير كرارة، كل من غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ونيللى ركيم، ومصطفى شعبان، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى ووليد منصور.