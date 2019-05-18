شكرا لقرائتكم خبر عن من أين انتقت بينلوبى كروز أزياءها بعرض فيلمها "Pain and Glory" فى كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية بينلوبى كروز بالظهور على الـRED CARPET فى أهم وأشهر الحفلات بإطلالة أنيقة وساحرة تخطف الانظار.

ظهرت بينلوبة كروز خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها "Pain and Glory" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 و التي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية ، ارتدت بينلوبي فستان ذو تصميم مذهل جعلها اشبة بالأميرات ، و التصميم حمل إمضاء دار أزياء " Chanel " ، في حين اختارت مجوهراتها من " Atelier Swarovski " .

يذكر أن شارك بينلوبي كروز بطولة " Pain and Glory " كل من أنطونيو بانديراس و ليوناردو سباراجليا وسيسيليا روس و بول اريفالو و غيرهم.

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