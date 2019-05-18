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شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا و آل فانينج تلفتان الأنظار بإطلالات مميزة فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا وزوجها النجم العالمي نيك جوناس احتفالية "Chopard " وذلك علي هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 و التي تستمر حتى 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية.
وخطفت بريانكا شوبرا الأنظار بظهورها مرتدية فستانا قصيرا ذا تصميم مميز باللون البنفسجي حمل إمضاء دار أزياء "Fendi " .
كما حضرت الاحتفالية النجمة العالمية آل فانينج التى خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة التي ظهرت بفستان ذو تصميم A LINE من اللون الفوشيا من مجموعة تصميمات دار أزياء "Vivienne Westwood " .
حضر الاحتفالية عدد آخر من أهم نجمات العالم و أبرزهن جوليان مور و ديتا فون تيز ، وغيرهن .
ال فانينج (1)
ال فانينج (2)
ال فانينج (3)
ال فانينج (4)
بريانكا و نيك جوناس (2)
بريانكا و نيك جوناس (3)
بريانكا و نيك جوناس (4)
بريانكا و نيك جوناس (5)
جوليان مور (1)
جوليان مور (2)
ديتا فون تيز (1)
ديتا فون تيز (2)
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