شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا و آل فانينج تلفتان الأنظار بإطلالات مميزة فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا وزوجها النجم العالمي نيك جوناس احتفالية "Chopard " وذلك علي هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 و التي تستمر حتى 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية.

وخطفت بريانكا شوبرا الأنظار بظهورها مرتدية فستانا قصيرا ذا تصميم مميز باللون البنفسجي حمل إمضاء دار أزياء "Fendi " .

كما حضرت الاحتفالية النجمة العالمية آل فانينج التى خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة التي ظهرت بفستان ذو تصميم A LINE من اللون الفوشيا من مجموعة تصميمات دار أزياء "Vivienne Westwood " .

حضر الاحتفالية عدد آخر من أهم نجمات العالم و أبرزهن جوليان مور و ديتا فون تيز ، وغيرهن .



ال فانينج (1)



ال فانينج (2)



ال فانينج (3)



ال فانينج (4)

Advertisements



بريانكا و نيك جوناس (2)



بريانكا و نيك جوناس (3)



بريانكا و نيك جوناس (4)



بريانكا و نيك جوناس (5)



جوليان مور (1)



جوليان مور (2)



ديتا فون تيز (1)