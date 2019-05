بينلوبي كروز نجمة غلاف مجلة "الخليج 365": كل دور ألعبه نعمة وفرصة للتعلم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً - عرفت باسم «الساحرة الأسبانية»؛ فمواهبها متعددة، وسمرتها جذابة، وجمالها آسر، بدأت صاحبة العينين الواسعتين، مسيرتها الفنية منذ الطفولة؛ حيث شاركت في العديد من الإعلانات التلفزيونية، ولكنها قررت تركيز طاقتها على الرقص، ومع شغفها الكبير بمشاهدة الأفلام السينمائية في بداية مراهقتها، بدأت ميولها التمثيلية بالظهور، إلى أن دخلت عالم الفن من أوسع أبوابه، وأثبتت نفسها بجدارة، فحازت على جائزة الأوسكار، كما عملت في عرض الأزياء وروجت للعديد من الماركات العالمية، ومؤخرًا اختارتها دار داماس للمجوهرات، للكشف عن العلامة التجارية الجديدة SAMA للعامين المقبلين، «الخليج 365» التقت النجمة Penelope Cruz بينيلوبي كروز في دبي وكان الحوار الآتي:



كفائزة بجائزة الأوسكار، ما دوافعك لاختيار أي دور تؤدينه؟ وهل هناك دور محدد تحلمين به مستقبلاً؟

- أحاول أن أنظر إلى كل ما يخص العمل، والموافقة على المشاريع التي لا أستطيع التوقف عن التفكير بها، إذا قرأت نصًا وظل الموضوع عالقًا بتفكيري؛ فسأقبل به، قبل ذلك، كنت مدمنة جدًا على الوجود في موقع تصوير، وكنت أقوم بتمثيل ثلاثة أو أربعة أفلام سنويًا لسنوات عديدة، أما الآن؛ فلدي أسرة؛ لذلك أنا بحاجة إلى تحقيق التوازن، ولست مهتمة في العمل بالأفلام كما لو كان الأمر ماراثونًا، عندما أذهب للعمل الآن، أشعر بأن لدي الكثير لأقدمه، ولكن إن كان الوضع على العكس من ذلك، سوف أشعر بالفراغ، أحب وظيفتي وآخذها على محمل الجد، ولكن كأم، من المهم خلق هذا التوازن، وأن أكون حاضرة في ما يخص أطفالي.





كل دور نعمة

. ما هو الدور أو الفيلم المفضل لديك؟ وما هو الأسوأ إن وجد، ولماذا؟

- أرى كل دور ألعبه نعمة وفرصة للتعلم، فأنا محظوظة جدًا بوضعي واختيار الأدوار التي أؤديها، ولعبت الكثير من الأدوار المختلفة، في العديد من الأفلام، ودوري Raimunda في فيلم Volver سيكون دائمًا من أحب الأعمال إلى قلبي، وكذلك Belle Époque، وهو أول فرصي بفيلم روائي؛ إضافة إلى فرص العمل مع أبطال Blow وNine وDon't Move كان الأمر مذهلاً.



. كم هو من المهم بالنسبة لك أن تعيشي الشخصية التي تؤدينها؟ وهل تندمجين عاطفيًا في الأدوار التي تلعبينها؟

- أشعر بأن عدم الارتباط عاطفيًا مع الشخصية مستحيل؛ حتى يؤمن الجمهور بحقیقة الشخصية، كممثلين، یجب أن نفهم بعمق الأدوار التي نلعبها، ليس علينا أن نتفق معها أو أن نكون بالضرورة مثلها، ولكن علينا أن نفهمها ولا نحكم عليها، أحاول إبقاء الشخصية داخل موقع التصوير؛ حتى أستطيع أن أذهب إلى المنزل، ولكن في بعض الأحيان، يكون من الصعب إبقاؤها ضمن نطاق العمل.



أكثر النساء جاذبية

. وصفت بأنك «أكثر امرأة جاذبية على قيد الحياة» من قبل مجلة إسكوير، أخبرينا عن دورك في فيلم Ma Ma، الذي جسدك بشكل بعيدٍ تمامًا عن إطلالاتك الأنيقة؟

- يتحدث الفيلم عن قضية مهمة تعدّ لسوء الحظ موجودة في حياة الكثير من النساء في جميع أنحاء العالم... وهي سرطان الثدي، إنه دور صعب للغاية، والفيلم جميل، كان أول فيلم لي كمنتجة، وبما أن التنوع هو ما يبحث عنه جميع الممثلين، وأنا لم أكن أرغب بأن أبقى عالقة في الأدوار نفسها.

لدي عمل في الهند، وكنت أيضًا جزءًا من الحملات مع One وRed، أنا حقًا معجبة بالعمل المدهش الذي قامت به Bono مع منظمة Red؛ إذ تبين أن حياتي المهنية كانت أكثر مما كنت أتخيل، ولن آخذ أي شيء كتحصيل حاصل بعد اليوم، أعتقد أن كل إسهام بأية قضية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.



الخبرة والرقي

. روجت للعديد من الماركات العالمية، واليوم أنت مع داماس للمجوهرات، التي اختارتك للكشف عن العلامة التجارية الجديدة SAMA للعامين المقبلين، أخبرينا عن التعاون الجديد، وهي المرة الأولى التي يتم بها التعاون مع علامة تجارية في هذه المنطقة، ما هو شعورك تجاه العمل مع داماس؟

- تعد مجموعة The SAMA collection مميزة بقطع فريدة من نوعها، تبرز بها الخبرة والرقي، أنا فخورة بالعمل مع داماس، وأعتقد أن المجموعة تعكس بشكل مثالي كل ما أؤمن به، وأن العمل الشاق ينتج شيئًا مميزًا، بشكل مشابه إلى حد كبير طريقة تعاملي مع حياتي المهنية، خلال هذا الوقت القصير الذي سرني به العمل مع داماس، استطعت أن أرى التراث وراء العلامة التجارية والرعاية التي وضعوها في كل ما يفعلونه، ويبدو أيضًا أن لدبي تأثيرًا كبيرًا على داماس؛ ما يجعلها متطورة كالمدينة نفسها، إذ لطالما كنت مفتونة بدبي، وقد زرتها عدة مرات ولكني لم أحلم أنني سأكون جزءًا من هذه الحملة الجميلة لعلامة تجارية متجذرة في الإمارات.

ماريا كاري نجمة غلاف مجلة «الخليج 365»: أتطلع لركوب الـ ATV على رمال الصحراء في دبي وتذوق «التبولة»





كل قطعة فريدة

. ما هو برأيك الأمر المشترك بينك وبين SAMA؟

يشرفني أن أكون سفيرة لهم، وتمثل المجموعة الرقي والأناقة، وتستمر في النمو على نطاق عالمي، أشعر بالإطراء لمجرد أنهم يرونني الشخص المناسب لتمثيلهم.



. ما هي القطعة المفضلة لديك في المجموعة؟ وإن أردت وضع قطعة لليلة خاصة مثل حفل توزيع جوائز الأوسكار؛ فأي قطعة ستكون؟

كل قطعة فريدة من نوعها؛ لذلك ببساطة سيكون اختيار قطعة واحدة صعبًا، ولكن إذا توجب اختيار قطعة سأختار the blue Safire التي ارتديتها في الحفل، أما بالنسبة لحفل توزيع جوائز الأوسكار فمن المرجح أن تكون «Essence of Elegance Diamond Set» وهي ما وضعته أثناء التصوير، تناسب ما أرتديه أثناء الحفل.



. ما هو أفضل جزء في تعاونك مع Sama، وما الذي تودين قوله للقراء على هذا التعاون الأخير مع داماس؟

كان الأمر برمته تجربة رائعة، ولكن أود أن أقول إنني أحببت تصوير الإعلان التجاري في هذا الموقع الجميل - كان جماله أخاذًا! وبطبيعة الحال، أحببت رحلتي إلى دبي، وآمل أن أعود قريبًا.

أما للقراء؛ فأقول: هذه المجموعة جميلة ومميزة، وهناك المزيد من المفاجآت المخطط لها في المستقبل؛ لذلك لا تنسوا الاطلاع على ذلك.





بنيلوبي في سطور

- بينيلوبي كروز ممثلة إسبانية من مواليد 28 أبريل 1974.

- درست الباليه الكلاسيكي لمدة 9 سنوات في المعهد الوطني الأسباني، وعندما أصبحت في سن الـ15، شاركت في اختبار للمواهب وتفوقت على 300 فتاة؛ فحصلت على عدة أدوار في برامج تلفزيونية إسبانية، مثل: Framed، عام 1992 فمهدت لها الطريق للعمل في مجال السينما.

- ظهورها الأول كان في فيلم Belle epogue عام 1992، الحائز على جائزة الأوسكار، وفيلم The Greek Labyrinth عام 1993.

- في عام 1997 شاركت في فيلم الخيال العلمي Open Your Eyes، وفيلم Live Flesh، الذي كان لها بمثابة تذكرة للشهرة العالمية.

- عام 1998، فازت بجوائز عديدة عن دورها في فيلم The Girl of Your Dreams، لتشارك بأفلام عالمية باللغة الإنكليزية، منها: All About My Mother عام 1999، والفيلم الأميركي Woman on Top عام 2000، وفيلم Blow عام 2001، وفيلمAll The Pretty Horses، وأيضًا في فيلم Vanilla Sky.

وتتالت مشاركات كروز في الأفلام الأميركية؛ لكنها لم تنس السينما الأسبانية؛ حيث شاركت في الفيلم الإسباني Volver عام 2006 والذي رُشحت خلاله لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة دور ثان.

- في عام 2008، شاركت في فيلم Vicky Cristina Barcelona وتعرّفت خلاله إلى زوجها الحالي خافيير بارديم شريكها في البطولة، وفازت أيضًا بجائزة الأوسكار عن أفضل ممثلة دور ثان، عن دورها في هذا الفيلم.

- في عام 2009 رُشحت كروز لجائزة الأوسكار للمرة الثالثة، عن دورها في فيلم Nine.

- مثلت وأنتجت فيلم " ما ما" MA MA وهو من إخراج الإسباني خوليو ميديم، عام 2015.

- Grimsby عام 2016 كان آخر أفلام كروز.

- أنجبت بينلوبي من زوجها خافيير بارديم طفلاً يدعى ليو Leo عام 2011 ، وطفلة تدعى لونا Luna عام 2013.

على الهامش:

- كشفت "داماس" Damas، دار المجوهرات والساعات الرائدة في الشرق الأوسط، النقاب عن علامة "سما" Sama لمجموعة مجوهرات استثنائية، خلال حفل أقيم في فندق أرماني ببرج خليفة، وصاحب حفل الإطلاق الإعلان عن وجه علامة "سما"، وهي النجمة الشهيرة "بينلوبي كروز" Penelope Cruz، لتعكس "داماس"Damas بذلك تاريخها العريق في عالم المجوهرات، إذ تستند فلسفة مجموعة "سما" إلى أن كل امرأة تتميز بطلة فريدة من نوعها، والنجمة "بينلوبي كروز" Penelope Cruz هي خير سفيرة تجمع بين القيم والشخصية التي تنسجم مع روح علامة "سما".

