كيم كارداشيان تنشر الصورة الأولى لطفلها الرابع وتكشف عن اسمه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً - نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian الصورة الأولى لطفلها الرابع من زوجها النجم العالمي كانيي ويست Kanye West والذي أنجبته أم بديلة.



هذا هو اسم ابن كيم كارداشيان

ابن كيم كارداشيان الرابع



أرفقت النجمة صورة طفلها، وهو في السرير وغير واضح المعالم، بتعليق ذكرت فيه أنها أطلقت اسم سالم وست على طفلها الرابع.

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ولادة طفلها الرابع

عائلة كيم كارداشيان

وكانت كيم البالغة من العمر 38 عاماً، قد أعلنت منذ أيام عن ولادة طفلها بتغريدة كتبت فيها "إنه هنا وهو مميز!"، وأضافت وهو توأم شيكاجو، أنا متأكدة أنه سيتغير عندما يكبر، لكنه الآن يشبهها كثيراً.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرين هم شيكاجو التي ولدت في يناير كانون الثاني 2018 من أم بديلة أيضا، وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات.

وقالت كارداشيان إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد ولادة سينت في 2015.

وقررت كارداشيان اللجوء الى الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.

وكانت كيم أعلنت في يناير/كانون الثاني، أن أصغر فرد في عائلة كارداشيان سيأتي قريباً.

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كيم كرداشيان تقرر دخول عالم المحاماة

كيم كارداشيان مع زوجها وأطفالها

وفي سياق منفصل، وتحول جديد في حياتها المهنية، أعلنت النجمة الأمريكية كيم كرداشيان عن رغبتها في امتهان العمل القانوني، وأوضحت أنها بدأت التدريب المهني مع شركة قانونية في الولايات المتحدة، لكي تصبح محامية بحلول عام 2022.

وقالت كرداشيان إنها اتخذت قرارها هذا في عام 2018، بعد لقاء جمعها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث طالبته حينها بالإفراج عن سجينة أمريكية شهيرة تورطت في جرائم مخدرات، تدعى أليس ماري جونسون.

وتكلّلت مساعي النجمة بالنجاح، عقب تدخل ترامب شخصياً، وأمره بتخفيف عقوبة جونسون، لتخرج من السجن في يونيو 2018، بعد أن أمضت 21 عاماً فيه.

كيم كردشيان تقرر دخول عالم المحاماة!



وبناء على النجاح السابق، قررت كرداشيان امتهان العمل القانوني، إضافة إلى تأكيدها تلقي اتصال من البيت الأبيض، طلب فيه منها المساعدة في تعديل "نظام الرأفة" المتبع في الولايات المتحدة.

كما أشارت النجمة إلى أن قرار اختيارها مهنة جديدة لم يكن سهلاً، حيث قامت بدراسته لوقت طويل، إلا أنها كانت دائماً ترغب بفعل المزيد.

وقالت في ختام تصريحها: "أشعر بأنني أريد أن أكون قادرة على الدفاع عن الناس الذين أدوا واجباتهم تجاه المجتمع.. أشعر أن النظام يمكن أن يكون مختلفاً تماماً، وأريد الكفاح لإصلاحه، وإن عرفت المزيد، سأفعل المزيد".

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