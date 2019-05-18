شاهد: رامي إمام يُهنّئ والده “الزعيم” بصورة نادرة

هنّأ المخرج رامي إمام والده الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ79، بطريقة مختلفة، حيث نشر رامي عبر حسابه في “إنستغرام” صورة نادرة له في صغره مع والده.
وعلّق رامي على الصورة بالقول: “كل سنة وانت طيب يا أحلى وأحن وأعظم أب في الدنيا.. ربنا يديك الصحة وطول العمر.. ويحفظك ويحميك.. ويخليك لينا ولبلدك.. ويديك علي قد تعبك و نيتك”.
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