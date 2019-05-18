الليلة.. أولى أيام عرض "الطوق والأسورة" على مسرح السلام

يستعد أبطال مسرحية "الطوق والأسورة"، الليلة، لتقديم عرضهم المسرحي المتميز، على خشبة مسرح السلام ويستمر حتي يوم 1 يونيو المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يشار إلى أن مسرحية "الطوق والأسورة"، مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب يحيي الطاهر عبدالله، وتدور أحداثها فى

صعيد مصر حيث يصور معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

والعرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو أول عرض مصري يحصل على جائزة أفضل عرض مسرحي

عربي، "جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي" لعام ٢٠١٨ بمهرجان المسرح العربى.

يذكر أن مسرحية "الطوق والأسورة"، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل على، ديكور محيى فهمى، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، دراماتورج سامح مهران، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.