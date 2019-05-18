روج الفنان أمير كرارة للحلقة الـ13 من مسلسل كلبش والتي سوف تُعرض مساء اليوم على شاشة قنوات MBC، كما أعلن عن ظهور الفنان الكويتي محمد الحداد ضمن أحداث الحلقة.
فكتب كرارة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "انتظروا في حلقه اليوم منكلبش ٣ النجم الكويتي اخويا وحبيبي محمد الحداد .. واحلي رمضان علي اخواتنا الشعب الكويتي كل سنه وانتم طيبين".
ليرد عليه الحداد قائلًا: "يا حبيبي يا بو سليم اخويا و حبيبي و تشرفت
يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، محمود حافظ، أحمد العوضي، هشام سليم، محمد علي رزق، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أول ظهور للفنان الكويتي محمد الحداد في الحلقة الـ13 من "كلبش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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