شاهد.. يسرا اللوزي تواصل تصوير المشاهد الأخيرة من "قمر هادي"

تستأنف الفنانة يسرا اللوزي تصوير باقي مشاهدها، ضمن أحداث مسلسل "قمر هادي"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2019، على شاشة ON E، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
يشار إلى أن مسلسل "قمر هادي"، تدور أحداثهحول "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في
يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، كريم قاسم سرور، أشرف زكي، ياسمين سمير، تامر فرج، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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