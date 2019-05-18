تعرف على موعد انتهاء تصوير "لاخر نفس"

يواصل المخرج حسام علي، تصوير أخر مشاهد مسلسله الجديد "لآخر نفس"، حيث يكثف ساعات التصوير للانتهاء من العمل خلال أسبوع. ويذكر أن "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، هبة عبدالغني، عواطف حلمي، مصطفى حشيش.

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