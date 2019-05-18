بالفيديو.. "يا أهل الصعيد" لدنيا سمير غانم تقترب من الـ700 ألف مشاهدة

حققت أغنية "يا أهل الصعيد" للفنانة دنيا سمير غانم، 680,908 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 4 أيام على طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روزناما ريكوردز، علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن أغنية "يا أهلالصعيد" قدمتها دنيا سمير غانم باللهجة الصعيدية، وتأتي ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي يعرض حاليًا علي شاشة CBC في تمام
يذكر أن دنيا سمير غانم قدمت شخصية الفتاة الصعيدية، قبل خمس سنوات من خلال مسلسل "الكبير قوي"، وشاركها البطولة كل من: أحمد مكي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، محمد سلام، سعيد طرابيك، تأليف مصطفي صقر، وإخراج أحمد الجندي.
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