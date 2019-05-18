أحيا المطرب الشعبي محمود الليثي، مساء أمس، الجمعة، حفل سحور بأحد فنادق التجمع الخامس، في ليلة جديدة من ليالي رمضان.
وكان حرص حضور الحفل كل من نرمين سيف الدين صاحبة خيمة ليالي الخديوي، ومنظمة الحفل الفنانة دانا أبو زيد، والإعلامي محمد بدر، ورجل الأعمال محمود العدلي، وسيدة الأعمال دينا الكاتب، ونخبة كبيرة من نجوم المجتمع.
بدأ الليثي الحفل بأغنية عم يا صياد، وبونبوناية، وزلزال ثم قام بغناء أغنية العندليب "سواح" ثم تابع غناء مجموعة من أغانيه ومنهم: كدة ما طمرش،ولخبطلي حالي، وإذا كان قلبك كبير.
وقد أعرب الفنان محمود الليثي، عن سعادته برد فعل الجمهور تجاه الأعمال التي قدمها في شهر رمضان الجاري حيث يشارك في 3 مسلسلات هذا العام، ففي مسلسل "شقة فيصل" مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز قام بغناء تتر البداية والنهاية والرباعيات داخل الحلقات وأغنيتين فرح منهم دويتو له مع كريم.
أما في مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا فقام بغناء أغنية
وأعلن الليثي أنه أنهى تصوير أول بطولة سينمائية له في فيلم "أنت حبيبي وبس" والذي من المقرر نزوله في موسم عيد الفطر المبارك أول شهر يونيو القادم ويشارك في الفيلم كل من المطربة بوسي والفنانة الاستعراضية صوفينار والفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة القديرة هالة فاخر.
وأضاف الليثي أن الفيلم يحتوي على 9 أغانٍ منهم: بعض الأغاني سأقوم بغنائها منفرد والبعض سيكون دويتو مع بوسي وباقي أبطال الفيلم، وحتى الأغاني المنفردة لبوسي قمت بتلحينها مثل أغنية "حبناهم".
كانت هذه تفاصيل خبر محمود الليثي: "أنت حبيبي وبس" أول بطولة لي في السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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