بالصور.. رامي عياش يحيي حفلًا ضخمًا في مصر الجديدة

أحيا المطرب رامي عياش، سهرة رمضانية ضخمة، وذلك مساء أمس، الجمعة، بمنطقة مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

وكان قدم "عياش" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، حيث بدأ الحفل بأغنية

"يا مسهر عيني" وتوالت من بعدها الأغاني، منها "خليني معاك، الناس الرايقة، من الشباك، ما دام الشمس، اشتقتلك، يلا نرقص، سواح للعندليب عبدالحليم حافظ.

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