أحيا المطرب رامي عياش، سهرة رمضانية ضخمة، وذلك مساء أمس، الجمعة، بمنطقة مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.
وكان قدم "عياش" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، حيث بدأ الحفل بأغنية
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رامي عياش يحيي حفلًا ضخمًا في مصر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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