شاهد.. نانسي عجرم تهنئ الزعيم في عيد ميلاده

حرصت المطربة اللبنانية على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ79، بكلمات مليئة بالمحبة وتمنت له العمر الطويل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات

العالمي "تويتر".

نشرت نانسي صورة للزعيم، وعلقت عليها قائلة: "البسمة الحلوة اللي رافقتنا من سنين.. بتمنالك طول العمر وتبقى رمز

للفرح والنجاح.. عيد ميلاد سعيد.. عادل إمام".يذكر أن نانسي عجرم قدمت مؤخرًا دويتو غنائي مع الفنان تامر حسني، ضمن الحملة الإعلانية الرمضانية لصالح إحدى شركات الإتصالات الشهيرة، تحت شعار "حاجة بسيطة بتعمل فرق كبير".