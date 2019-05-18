حرصت المطربة اللبنانية على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ79، بكلمات مليئة بالمحبة وتمنت له العمر الطويل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريداتالعالمي "تويتر".
نشرت نانسي صورة للزعيم، وعلقت عليها قائلة: "البسمة الحلوة اللي رافقتنا من سنين.. بتمنالك طول العمر وتبقى رمز
يذكر أن نانسي عجرم قدمت مؤخرًا دويتو غنائي مع الفنان تامر حسني، ضمن الحملة الإعلانية الرمضانية لصالح إحدى شركات الإتصالات الشهيرة، تحت شعار "حاجة بسيطة بتعمل فرق كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نانسي عجرم تهنئ الزعيم في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.