الفخامة والبساطة عنوانا إطلالة سيرين عبد النور الرمضانية

ميرنا وليد - بيروت - لفتتني مؤخراً من بين الإطلالات الرمضانية اطلالة الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ أثناء حلولها ضيفة على برنامج "مجموعة إنسان".

فارتدت سيرين فستاناً أسود اللون من توقيع المصمم اللبناني حسين بظاظا، متوسّط الطول من قماشة الشيفون.

تميّز الفستان بالتطريزات الذهبية عند منطقة الصدر وعند ياقة الفستان العالية والتي زادت فخامة للإطلالة.

وقررت عبد النور أن تحافظ على الإطلالة الرمضانية هذه من خلال ستايل الكاب من القماش الشفّاف المنسدل على كتفيها.

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وفي المكياج اعتمدت الألوان الترابية وتجنبت أحمر الشفاه باللون الاحمر الذي اعتمدته في الهيبة، أما الشعر فكان منسدلاً على كتفيها مع طعجة بسيطة.

وزادت سيرين على الإطلالة فخامة من خلال الأحجار الكريمة التي نسقتها، ومن الواضح أنها اعتمدت أحجار الياقوت.

الإطلالة رمضانية وفريش في الوقت عينه وكذلك للفخامة مكانتها فيها.