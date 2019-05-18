كريم نور: ناصيف زيتون لم يتواصل معي..وأنا من معجبي راغب علامة

ميرنا وليد - بيروت - هو فنان ​لبنان​ي يمتلك صوتاً مميزاً استطاع أن يطال شريحة كبيرة من المحبين بأغنية "​عاطل عن العمل​"، ​كريم نور​ الذي أثار جدلاً واسعاً مؤخراًk بسبب اتهامه الفنان ناصيف زيتون بأخذ سولو أغنيته.

في هذه المقابلة شرح لنا الفنان كريم نور بالتفصيل ماذا حصل، وكيف علّق على تصريح الفنان ناصيف زيتون حول عمله في مقابلة أجريناها معه سابقاً، وماذا قال عن الفنان ​راغب علامة​؟

لماذا انتظرت لهذا الوقت لتصدر أغنية "هيت" لك مثل عاطل عن العمل؟

لديّ أكثر من أغنية في رصيدي ولكن ربما أغنية "عاطل عن العمل" هي التي ضربت بقوة.

ربما هذا التأخر يعود لأنني لم أكن مركزاً بشكل أكبر على انتاج أعمال في الوقت الذي مضى.

هذه الأغنية هي من كلمات وألحان الفنان سليم عساف وتوزيع ​عمر صباغ​.

ما حقيقة نسخ سولو أغنيتك "عاطل عن العمل" في أغنية الفنان ناصيف زيتون "كرمال الله"؟

للتوضيح للقراء، ناصيف لم يستنسخ لحن أغنيتي ولكنه بالفعل استنسخ "السولو" وهي الموسيقى الموجودة بين الكلمات، والموزع هو المسؤول عن السولو.

عندما سألت ناصيف عن حقيقة هذا الموضوع قال لي "لا تعليق"، ماذا تقول له؟

لا يمكنني أن أتنبأ بما يقصد برده هذا، قد يكون هناك من طلب منه أن لا يرد على هذا الموضوع فاكتفى بذلك.

أنا أكن لناصيف كل المحبة وليس هناك أي مشاكل شخصية، ولكن كان هناك خطأ، وحتى أنه لم يتواصل معي بعد ذلك، وباختصار هو قال "لا تعليق" فانا أقول "لا تعليق".

هل بالفعل كما قيل إنك أردت أن تحدث مثل هذه الضجة لتلفت الأنظار إليك؟

لست بحاجة أن ألجأ إلى بلبلة كهذه، فأنا محق بطلبي وقدمت الإثبات والأدلة فبعيدا عن القانون هناك أخلاقيات في المهنة.

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من الواضح أن "عاطل عن العمل" تمثّل شريحة كبيرة من اللبنانيين، هل قصدت اختيار هذا العنوان؟

أحببنا في هذا العمل أن نقدم للناس رسالة بمعنى أو بآخر، بأنه حتى لو كان الفرد عاطلاً عن العمل يمكنه أن يحب ويعيش حياته.

ماذا عن أعمالك المقبلة؟

نحضّر لأغنية جديدة من كلماتي وألحاني ومن توزيع عمر صباغ، وتحمل عنوان "قلب قلبي".

كيف وجدت التعاون مع عمر صباغ؟

عمر صباغ شخص محترف وأنا أحب التعاون مع أشخاص مثله.

من هو الفنان الذي تحب أن تشاركه ديو غنائي؟

أحب التعاون مع الفنان راغب علامة ، فأنا من أشد المعجبين به.

لماذا أنت بعيد عن الإعلام قليلاً هل هو تقصير منك أم منهم؟

بالعكس هو ليس تقصيراً من الإعلام، فالإعلام يستقبل المادة الدسمة، ولكن ربما هناك سوء إدارة للوقت من قبلي ولكنني أعمل على تحسين ذلك.

أين هو جمهورك؟

في البداية اشتغلت على جمهوري خارج لبنان، ولكن بعد أغنية "عاطل عن العمل" أصبح لدي جمهور كبير في بلدي لبنان.