خاص الفن- تولين البكري: متفائلة بعودة الدراما السورية إلى الصدارةخاص "الفن"- مايا دياب تستعد لطرح...

ميرنا وليد - بيروت - وقالت لموقع "الفن": خلال الماراتون الرمضاني، أتابع مقتطفات من أكثر من عمل على مبدأ "من كل قطر أغنية" لأن الوقت لا يسمح لأكثر من ذلك، فمثلاً أتابع عدة مشاهد من "مسافة أمان" ومشاهد أخرى من "دقيقة صمت"، لكن الملاحظ التحسن الكبير بمستوى الدراما السورية بشكل عام من حيث السوية الفنية، وتحسن من حيث تسويق الأعمال الجيدة، وهذا يدعونا للتفاؤل بأن الدراما السورية ستعود إلى الصدارة إن شاء الله، وهي كانت ومازالت قوية.

وختمت: بعد انتهاء الشهر الكريم، سأتابع معظم الأعمال على رواق، الجيد منها والسيء.

يشار إلى أن تولين تطل خلال رمضان في "دقيقة صمت" و"باب الحارة 10" و"بقعة ضوء 14" و"حرملك".